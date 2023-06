Panatta, storico marchio protagonista a Rimini

Marchio storico del fitness e del bodybuilding, l’azienda Panatta operativa nella sede unica ad Apiro, risalta tra le protagoniste di Rimini Wellness, il più importante evento italiano di fitness che, programmato per quattro giorni consecutivi, si concluderà domani. Una presenza imponente con due stand Panatta: uno, istituzionale, di 400 mq dedicato al business dei centi fitness con "Rossopuro" (la nuova linea cardio-fitness top di gamma, Free Weight Special, con macchinari unici al mondo) e Day System per centri personal 100%, una soluzione a zero costi di elettricità, combinando due linee di macchinari. E’previsto un allenamento a porte aperte con Andrea Presti, il bodybuilder italiano più affermato, avendo riportato l’Italia dopo 28 anni a gareggiare al Mister Olympia. Nel padiglione 7, di 1800 mq, quattro eventi di cui due competizioni targate Panatta Rimini Contest: l’amateur di bodybuilding organizzata da IFbb Italia con montepremi di 30.000 euro, il più alto di tutte le gare nazionali per non professionisti, e Powerlifting, l’internazionale aperta ai concorrenti di ogni federazione. Inoltre sono state proposte Panatta Academy (tre tornate di formazione e approfondimento con famosi relatori, special guest Andrea Presti) e Meet&Greet con i più noti personaggi del settore, tra cui Big Ramy, William Bionac, Sergio Oliva jr, Zahir Khudayarov, Rich Gaspari, Bob Cicherillo.

Gianfilippo Centanni