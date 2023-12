Panchina del dono voluta da Aido e Comune

Una "Panchina del dono" è stata inaugurata a Valfornace dall’Aido e dal Comune, nello spazio davanti al nuovo centro polifunzionale donato dalla Croce Rossa Italiana, in via Don Luigi Orione. Sulla panchina, di colore rosso, è stato inciso lo slogan "Io dono! Non so a chi… ma so perché". Al taglio del nastro, insieme al sindaco Massimo Citracca e al vicesindaco Ivan Cecola, hanno preso parte il presidente del gruppo Aido di Pieve Torina, Tiziana Servili, e la presidente del gruppo Aido di Esanatoglia e segretario della sezione provinciale di Macerata, Linda Bendia. "Un piccolo gesto – spiegano Citracca e Cecola – può fare grande una vita donando una speranza".