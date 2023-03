Panchina gialla contro il bullismo È stata ideata dagli studenti

Taglio del nastro, ieri mattina, nel giardino dell’Ipsia "Renzo Frau" di Tolentino per la Panchina gialla ufficiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Anche l’istituto professionale tolentinate è entrato così nella rete nazionale Panchine Gialle di Helpis onlus. All’inaugurazione c’erano anche il presidente dell’associazione Gino Fanelli e la moglie, la preside Mara Amico, il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino, e il comandante di stazione, il luogotenente Gaetano Barracane, il sindaco Mauro Sclavi e l’assessore Elena Lucaroni, oltre a professori e studenti. "Si tratta di un progetto nazionale che coinvolge molte città (le panchine sono numerate e mappate) – afferma l’assessore alle politiche sociali e all’istruzione, la dottoressa Lucaroni –. La nostra panchina dovrebbe essere la 59. La particolarità è che è stata interamente ideata, progettata e costruita dai ragazzi dell’Ipsia, a forma di cane; loro hanno pensato al cane, il migliore amico dell’uomo, colui che difende il padrone, così come gli amici dovrebbero difendere il compagno che vive una situazione di bullismo. I ragazzi non devono diventare i carnefici di una fragilità, ma anzi devono sostenere e includere. Sono orgogliosa della capacità che hanno i nostri studenti, guidati da docenti, di poter comprendere determinati temi e sviluppare progetti di sensibilizzazione. Si tratta di una panchina con un significato importante, sia in termini di inclusione sia di superamento di un disagio. Una panchina gialla per non dimenticare mai che su internet si nascondono rischi, soprattutto per i più giovani, e per tenere alta l’attenzione sul problema del bullismo". È stata dipinta dagli alunni della scuola media Lucatelli. "Bella anche questa collaborazione fra ragazzi di età diverse – conclude l’assessore –. In questi momenti penso che se il futuro della nostra città è affidato a questi giovani possiamo davvero solo essere nella direzione giusta". L’anno scorso, a maggio, era stata installata la panchina numero 23 all’Ipsia "Renzo Frau" sede di San Ginesio.