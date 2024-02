Panchina gialla contro il bullismo. Inaugurazione con le scuole

Tolentino avrà una nuova panchina gialla contro il bullismo nell’Area tematica della solidarietà. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Elena Lucaroni, sottolineando che si tratta di un progetto legato alla Rete italiana promossa dall’associazione Helpis e dal Ministero dell’Interno. La panchina, numerata e mappata a livello nazionale, verrà inaugurata il 6 marzo alla presenza degli studenti della secondaria di primo grado della città e del presidente di Helpis che spiegherà le finalità dell’associazione e della panchina gialla, divenuta ormai il simbolo ufficiale contro il bullismo e il cyberbullismo.

"È un onore per la nostra Amministrazione - dice l’assessore Elena Lucaroni – inserire Tolentino in questa rete in cui le panchine gialle sono il mezzo di trasporto della ‘Fiamma del rispetto’, di città in città, da scuola a scuola, e per questo ringrazio l’associazione Helpis e il suo presidente Gino Fanelli".

È la seconda panchina gialla che Tolentino può vantare dopo quella – già numerata (e inaugurata) lo scorso anno – che è stata costruita materialmente dagli studenti dell’Ipsia "Renzo Frau". Dietro a un semplice manufatto "c’è tutto un percorso di sensibilizzazione, informazione, formazione e soprattutto educazione - rimarca l’assessore Lucaroni - affinché la società possa abbattere disagi, ingiustizie, barriere e pregiudizi". Basti pensare che la panchina gialla n. 50 di questo speciale circuito si trova alla Camera dei Deputati proprio per dare un segnale forte che le Istituzioni ci sono e sono attente al problema del bullismo e del cyberbullismo.