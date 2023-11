Panchina rossa: "Coinvolgiamo i giovani"

Dopo Castelnuovo, i giardini Beniamino Gigli in centro storico e Villa Musone, è il turno del quartiere di Villa Teresa, in zona Piazzale Europa, a dipingere una panchina di colore rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che quest’anno ha visto già morire tante donne per mano di uomini. "Sono cifre che non lasciano scampo e che spingono con urgenza a mettere in campo azioni correttive, commenta il sindaco Antonio Bravi. A Recanati da tempo abbiamo messo a disposizione uno sportello di ascolto con una reperibilità h 24 e due cicli di interventi di formazione aperti a scuole, operatori di settore, sindacati e associazioni, con un’offerta di tematiche a tutto campo, da quello giuridico a quello psicologico, da quello sociale a quello educativo".

La panchina verrà inaugurata oggi alle 15 e l’invito, per dare un segnale di presenza e di forte impegno contro la violenza sulle donne, è a portare un fiore bianco da lasciare sulla panchina. "Purtroppo, i femminicidi e le violenze sulle donne non diminuiscono, anzi si evidenziano uomini sempre più violenti – afferma Tania Paoltroni, presidente del Consiglio Comunale con delega alle Pari Opportunità –. Il nostro obiettivo è quello di lavorare verso una rivoluzione culturale investendo sulla formazione e sul ruolo diverso della donna nella società".

Raccogliendo l’esigenza di dedicare una specifica attenzione alla terribile vicenda che ha coinvolto Giulia Cecchettin, un nome che in questi giorni risuona in ogni angolo del Paese, l’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza. "Abbiamo chiesto al Comitato di quartiere e alla parrocchia di partecipare, perché in questi giorni, in cui non si parla d’altro, i giovani che frequentano l’oratorio possano essere direttamente coinvolti in un breve momento di riflessione comune", ha aggiunto l’assessora alle Politiche Sociali Paola Nicolini.

