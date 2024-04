Panchina rossa nel segno dell’Aido

A pochi mesi di distanza dalla prima installazione, a cura della Croce Rossa, piazza Garibaldi a Matelica si arricchisce di una seconda panchina rossa, stavolta donata dal gruppo Aido, in occasione dei 50 anni della sua costituzione. L’inaugurazione della panchina, posta di fronte a Palazzo Acquacotta, si è tenuta nel pomeriggio di venerdì scorso alla presenza dei vertici dell’Aido provinciale con il dottor Elio Giacomelli, il presidente dell’Aido matelicese Egidio Montemezzo, l’avvocato Linda Bendia, segretaria provinciale Aido e presidente del gruppo di Esanatoglia. A partecipare anche il vicesindaco Denis Cingolani, gli assessori Rosanna Procaccini, Graziano Falzetti e Maria Boccaccini e i consiglieri Sauro Falzetti e Corinna Rotili. "Matelica ha una bella storia legata all’Aido – ha dichiarato il vicesindaco –, in quanto il gruppo locale è stato fondato ben 44 anni fa e ha sempre rappresentato un importante stimolo per la popolazione, se pensiamo che ad oggi hanno dato il consenso alla donazione degli organi 1’82,3% degli abitanti".

m. p.