Panchina rossa per le donne: "Serve una rivoluzione culturale"

Dopo Castelnuovo, i giardini Beniamino Gigli in centro storico e Villa Musone, è il turno del quartiere di Villa Teresa, in zona piazzale Europa, a dipingere una panchina di colore rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, celebrata in un periodo che ha visto morire troppe donne per mano di uomini. "I fatti violenti degli ultimi giorni, che così tanto hanno scosso l’intera nazione – ha esortato il sindaco Antonio Bravi – servano almeno a essere uniti nell’impegno per una società che tuteli le pari opportunità".

La panchina è stata inaugurata – nonostante il brutto tempo – sabato pomeriggio alla presenza di molti residenti del quartiere e dei bambini che frequentano l’oratorio della parrocchia accompagnati da don David Malavè. Tutti avevano in mano un fiore bianco che è stato deposto sulla panchina per dare un segnale di presenza e di forte impegno contro la violenza sulle donne. La targa apposta sopra la panchina riposta i numeri di telefono del Centro Antiviolenza di Recanati e quello dell’emergenza antiviolenza 1522.

"Purtroppo, i femminicidi e la violenza sulle donne non diminuiscono, anzi si evidenziano uomini sempre più violenti – ha commentato Tania Paoltroni, presidente del consiglio comunale con delega alle pari opportunità –. Il nostro obiettivo come Amministrazione è quello di lavorare attraverso percorsi condivisi e di rete verso una rivoluzione culturale, investendo sulla formazione e sul ruolo diverso della donna nella società. Il simbolo della panchina vuol essere un elemento che aiuti a tenere l’attenzione sempre alta, per essere insieme al fianco delle donne".