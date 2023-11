Panchine del dono inaugurate dall’Aido

POTENZA PICENA

Ci sarà domani, a partire dalle 10, una doppia cerimonia per inaugurare le nuove panchine donate dall’Aido: una è situata al Pincio-Belvedere Donatori di Sangue (nel centro storico di Potenza Picena) e l’altra in piazza Douhet (e cioè nella frazione costiera di Porto Potenza Picena). Lo rende noto il Comune di Potenza Picena, tramite una nota diffusa anche sulla sua pagina istituzionale Facebook. "La locale sezione dell’Aido (Associazione Italiana Donatori Organi) e l’Amministrazione comunale, invitano la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione delle panchine del dono Aido – ha scritto il Comune sul social network –. Si svolgerà domani , alle 10, nel Pincio-Belvedere Donatori di Sangue a Potenza Picena e poi, alle 10.45, in piazza Douhet a Porto Potenza Picena. Le panchine del dono vogliono essere un gesto tangibile per ricordare ad ognuno di noi l’importanza del donare per ridare la vita".