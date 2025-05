Panchine e cestini per i rifiuti. La giunta investe sul decoro

Civitanova continua a investire per migliorare il volto della città. La giunta comunale ha approvato un intervento per rinnovare l’arredo urbano, con la fornitura e la posa di nuove panchine e cestini per i rifiuti nelle vie del centro e nell’area portuale. L’investimento complessivo ammonta a 28 mila euro. Saranno installati 24 cestini per i rifiuti ad alta resistenza: 20 nelle vie del centro, in viale Vittorio Veneto e sul Lungomare Sud, mentre i restanti 5 nell’area portuale. Quelli sul Lungomare Sud andranno a sostituire quelli ammalorati.

Sono previste inoltre 10 sedute con spalliera in cemento armato tra viale Vittorio Veneto e il lungomare sud e 15 sedute senza spalliera nell’area portuale. "Il decoro urbano e la pulizia sono priorità per la nostra amministrazione – ha detto il sindaco, Fabrizio Ciarapica –. Con questo intervento vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori una Civitanova sempre più ordinata, accogliente e curata, valorizzando le nostre principali vie e le aree a maggiore affluenza. Ci prepariamo così a vivere al meglio la stagione estiva, quando accoglieremo migliaia di turisti. Ringrazio l’assessore Giuseppe Cognigni per il grande lavoro che sta portando avanti".

Questo intervento è l’ultimo tassello, e ne seguiranno altri, di una strategia più ampia. "Oltre alle nuove panchine e cestini – continua il sindaco – ricordo il grande piano potature da 280 mila euro realizzato nei mesi scorsi, che ha interessato il centro e i quartieri. A breve inaugureremo anche il nuovo bosco urbano a Santa Maria Apparente, un progetto in cui crediamo molto per il benessere ambientale e sociale della città. Siamo convinti che prendersi cura della città significhi prendersi cura della comunità: ogni panchina, ogni cestino, ogni albero contribuisce a creare un ambiente più bello, più sano e più vivibile per tutti. Continueremo su questa strada, con interventi mirati e investimenti concreti, perché Civitanova merita di essere non solo una città turistica, ma anche una città a misura dei suoi cittadini, ogni giorno dell’anno".