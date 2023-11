Panchine rosse, il tour comunale

Il maltempo ha annullato il flash mob dei ragazzi di Spazio Hip Hop Zona14 che era in programma in piazza Cecchetti, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tuttavia le celebrazioni sono andate avanti nella mattinata di ieri, con la visite all’ospedale, al parco Baden Powell e nella stessa piazza Cecchetti, dove gli amministratori cittadini hanno deposto delle rose sulla panchine rosse, "Siamo insieme a medici e infermieri, impegnati in prima linea nella cura e nel sostegno alle donne che subiscono violenza – le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica –. Dobbiamo sederci insieme, come comunità, per discutere, sensibilizzare e promuovere un cambiamento culturale profondo. Parlate, ascoltate e unitevi per costruire una comunità in cui ogni donna possa vivere senza paura. Come sindaco mi impegno a rafforzare i servizi di supporto e prevenzione, a educare le generazioni future affinché crescano consapevoli che il rispetto per la persona è un valore fondamentale. La violenza contro le donne è una piaga che possiamo sradicare solo agendo insieme".