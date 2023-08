"Panchine sradicate e sporcizia Al Foro Boario la pazienza è finita"

"Nonostante i nostri continui appelli alla responsabilità e al senso civico, i vandali sono tornati nuovamente in azione. Panchine sradicate dalle basi di cemento, sporcizia ovunque, cesto dell’immondizia rovesciato, cestino dell’area cani sbullonato, chiasso fino a notte fonda. La pazienza è finita! Invitiamo le autorità preposte a monitorare". È lo sfogo del consiglio di quartiere Foro Boario di Tolentino, presieduto da Gianni Principi. I residenti iniziano a essere stanchi degli schiamazzi notturni e dei danneggiamenti ai beni comuni, questa volta registrati nell’area verde vicino al Formaggino. Nel mirino di solito, nel quartiere Foro Boario, finiscono l’area verde sotto al Ponte del Diavolo e quest’ultima zona. Ma non mancano segnalazioni da altri quartieri in giardini e parchi pubblici. "Il teme della videosorveglianza – dice Principi – diventa sempre più fondamentale nelle zone che non hanno telecamere (sotto al Ponte del Diavolo sono presenti, ma non riprendono il punto al buio in cui di solito avvengono gli atti vandalici). Nell’area del Formaggino ne basterebbe solo una, ma strategica all’altezza del palo della luce. Potrebbe essere un buon deterrente. Io sono davvero felice quando vedo i giovani fare cena sui tavoli di legno e incontrarsi vicino alla struttura (sede del consiglio di quartiere, del comitato festeggiamenti giovanile Foro Boario Young e dell’associazione di promozione sociale "ProssimaMente", tra l’altro frutto di donazioni). Ma qualcuno probabilmente non sa cosa significhi rispettare il patrimonio di tutti. Raccolgo spesso cartacce e rifiuti, ma quando ho visto il cestino sbullonato ho capito che era necessario intervenire. Anche per sensibilizzare ed educare. Comune e forze dell’ordine sono state avvisate".

Lucia Gentili