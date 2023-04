Panchine, tavoli e giochi: i parchi cambiano volto

Cingoli sta facendo toletta. Rigenerate le zone delle passeggiate, l’attenzione dell’amministrazione comunale è stata rivolta ai parchi-gioco, con l’approvazione della determina redatta dalla responsabile della quinta area organizzativa, che ha deciso riguardo a un particolare impegno di spesa per l’affidamento diretto della fornitura di panchine, tavoli monoblocco, traversine in cerro, pali e staccionate in legno da installare nei luoghi pubblici d’intrattenimento. L’importo per l’acquisizione di tutto il materiale, ammonta a 14.216,66 euro. Il contratto relativo all’impegno di spesa e per l’affidamento della fornitura diretta di quanto previsto, è stato stipulato con l’azienda Legnami Paolini di Spoleto. I parchi-gioco comunali che verranno dotati delle acquisite strutture, sono situati nell’area "Monsignor Adriano Pennacchioni" del capoluogo, in cui alla scuola sono state destinate traversine in cerro, nel Parco delle Pietre Vive situato lungo la passeggiata della Portella e nelle aree verdi in località Pian dei Conti. L’installazione delle attrezzature previste nella specifica determina, sarà effettuata anche nei parchi-gioco delle frazioni Grottaccia, Villa Strada e Moscosi.

Gianfilippo Centanni