"Pane allo zolfo" a Recanati: ricordare i sepolti vivi a Sassoferrato

Si terrà domani a Villa Colloredo Mels il suggestivo spettacolo "Pane allo zolfo", con illustrazioni dal vivo di Luca Caimmi accompagnate dalle musiche autografe di Obelisco Nero in ricordo della "Lotta dei Sepolti vivi", avvenuta nel 1952 nella miniera di Cabernardi a Sassoferrato (AN). In questa occasione oltre 300 minatori occuparono la più grande miniera di zolfo d’Europa per quaranta giorni, asserragliati a 500 metri sottoterra, decisi a difendere il loro lavoro e i valori che da esso scaturiscono. Un evento di portata nazionale che coinvolse le più importanti testate e alcuni dei giornalisti più brillanti dell’epoca, tra cui Gianni Rodari e Pietro Ingrao, e rappresentò un crocevia per la rivendicazione di diritti sindacali fondamentali. In questo concerto disegnato, nel quale linguaggio pittorico e musicale dialogano in un’interazione simultanea, immagini, documenti storici, colori e suoni si confondono all’interno di una riflessione intima e autentica sui valori e sui gesti che hanno reso tale vicenda simbolo di coraggio e solidarietà, ancor oggi a distanza di settant’anni. Lo spettacolo, realizzato dall’Associazione Reasonanz in collaborazione con il Museo dell’Emigrazione Marchigiana e con il sostegno del Parco Nazionale dello Zolfo, si terrà alle ore 19 e, per chi lo desidererà, sarà anticipato alle 17 da una visita guidata al Museo dell’Emigrazione alla tariffa promozionale di 5 euro; con lo stesso biglietto si potranno visitare anche l’imperdibile mostra di Hugo Pratt e i capolavori di Lorenzo Lotto. E’ possibile prenotare e acquistare i biglietti per lo spettacolo su https:www.mailticket.itevento39578, mentre per la visita al museo il biglietto promozionale potrà essere fatto in loco. Per l’occasione sarà anche attivo il servizio bar a cura del Reasonanz. Info: recanati@sistemamuseo.it-0717570410.

Antonio Tubaldi