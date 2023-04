"Pane e Nutella" colpisce tutti

Successo di pubblico al Teatro delle Logge di Montecosaro per la prima replica dello spettacolo "Pane e Nutella, ovvero la nascita di un’amicizia", commedia scritta e recitata da 15 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Rientrava nel progetto "Civitanova Città con l’infanzia", realizzato dal Centro per la Famiglia, in capo all’Asp "Paolo Ricci". Lo spettacolo è stato presentato da Vania Giorgetti. Intervenuti l’assessore Stefania Lufrano di Montecosaro, l’assessore di Civitanova Barbara Capponi e Monica Rendina del Paolo Ricci. Lo spettacolo è il risultato del percorso di improvvisazione teatrale e scrittura creativa, organizzato dal Comune di Civitanova. Soddisfatti il regista Leonardo Accattoli e l’attrice Laura Marziali.