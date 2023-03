Pane e nutella: quindici ragazzi celebrano l’amicizia

Domani alle 21.15, nel teatro delle Logge a Montecosaro, andrà in scena lo spettacolo "Pane e Nutella, ovvero la nascita di un’amicizia", scritto e recitato da quindici ragazzi, tra gli 11 e i 14 anni, coinvolti nel progetto "Civitanova Città con l’infanzia". E’ il risultato del percorso di improvvisazione teatrale e scrittura creativa, organizzato da giugno a novembre dal Comune di Civitanova, nel programma di Civitanova Città con l’infanzia e dal Centro per la Famiglia, la cui gestione è in capo all’Asp Paolo Ricci. "Il percorso che hanno svolto grazie al laboratorio teatrale del nostro centro per la famiglia è stato vettore di amicizie e crescita", dice l’assessore Barbara Capponi. La commedia vede anche la guida e la supervisione del regista Leonardo Accattoli e dell’attrice Laura Marziali. Sono stati trenta gli incontri svolti con cadenza settimanale nei locali all’aperto del tiro a volo Cluana di Civitanova e nel teatrino della parrocchia di Santa Maria Apparente. Il debutto dello spettacolo è avvenuto il 12 novembre all’Annibal Caro di Civitanova. "Pane e Nutella – commenta il presidente del ’Paolo Ricci’, Alfredo Perugini – ha spinto i ragazzi impegnati in profonde riflessioni".