"Pane e politica", appuntamento con Matteo Ricci

"Pane e politica. Per un centrosinistra che torni a vincere". È il titolo del libro di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente di Ali-Autonomie Italiane Locali, che sarà presentato questa sera alle 21.15 nel museo di Palazzo Bonafede, traversa Bonafede 1, a Monte San Giusto. L’incontro sarà introdotto da Andrea Gentili, sindaco di Monte San Giusto e presidente di Ali Marche. Ricci risponderà alle domande dei giornalisti Lolita Falconi e Giancarlo Falcioni, rispettivamente del Corriere Adriatico e de Il Resto del Carlino Macerata.

Il libro di Ricci – pubblicato da Paper First e con l’introduzione di Walter Veltroni – nasce dal racconto degli incontri a cena fatti dal sindaco pesarese nelle case degli italiani all’indomani della sconfitta elettorale del 2022. Un viaggio per parlare con la gente comune, capire le ragioni della debacle e provare a dare nuovo slancio al Pd. "Dieci cene senza filtro e in diretta social, a casa di persone che si impegnano con fatica e creano lavoro", aveva spiegato Ricci sul Carlino. "Ho voluto che si presentasse questo libro nella mia comunità – aggiunge Gentili –, perché viene raccontato il viaggio di un sindaco che si pone all’ascolto dei cittadini. Un viaggio non fatto in campagna elettorale, ma dopo la sconfitta, per capire cosa ci chiede la gente e come costruire un’alternativa a questo governo".