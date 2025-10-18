Panico per un ciclista a Sassotetto: "Minacciato di morte da un operaio"

"Minacciato di morte da un operaio di un cantiere sulla Sarnano-Sassotetto". È il racconto di un ciclista maceratese di 43 anni, incappato nelle ire dell’uomo per aver violato un divieto di transito. I fatti risalgono alla scorsa settimana, ma il 43enne ha deciso di renderli pubblici dopo aver letto sul Carlino della raccolta di firme per chiedere di accelerare i lavori sulla provinciale, che impediscono l’accesso a Sassotetto e Pintura.

"Giovedì mattina – riferisce il ciclista – sono partito da Macerata con la bicicletta per scalare la salita da Sarnano a Sassotetto, ma in paese ho letto i cartelli che indicavano la chiusura della strada. Vista la bellissima giornata di sole e le pochissime auto in transito, ho comunque iniziato la salita nel tratto aperto, pensando che sarei tornato indietro all’altezza della chiusura. Ho superato la frazione di Piobbico e, dopo un po’, mi sono imbattuto in una transenna con il divieto di transito e una scritta che avvisava che al chilometro 10,5, quindi un paio di chilometri più avanti, la strada era interrotta per lavori. La transenna sbarrava una piccola porzione della strada, così ho deciso di proseguire fino allo sbarramento, per poi tornare sui miei passi. Poco dopo, però, ho visto scendere un camioncino di una ditta impegnata in un cantiere più in alto: il conducente mi ha puntato con il suo mezzo, venendomi quasi addosso e bloccando il passaggio. Poi ha cominciato a sbraitare e insultarmi, dicendo che lì non potevo passare. Gli ho risposto che pensavo si potesse arrivare fino al chilometro 10,5".

Ma le urla e gli insulti sono proseguiti. "Ho invitato l’uomo a calmarsi, ma lui è sceso minacciosamente dal camion e ha cominciato a dire che mi avrebbe sparato. Diceva di avere il porto d’armi e che mi avrebbe colpito. Per evitare guai, dopo un altro scambio di convenevoli sono ripartito in discesa. Non so se l’operaio avesse ragione nel merito della questione, ma probabilmente minacciare di sparare a un ciclista lungo una strada deserta è un filino eccessivo".