Panizzi trionfa al Premio Urbani: "Pronto a registrare un disco"

Cesare Panizzi è il vincitore della 28ª edizione del Premio Internazionale Massimo Urbani, si tratta del più importante concorso per solisti jazz che si è concluso a Camerino. A soli ventiquattro anni, il pianista di Parma ha conquistato tutti con la sua tecnica raffinata e con la profonda conoscenza del suo strumento. Panizzi ha fatto l’en plein, ha ottenuto anche il Premio Piangiarelli che gli consentirà di registrare il suo primo disco e il premio Nuovo Imaie che lo porterà in tour per tutta l’Italia. Al secondo posto è arrivato il pianista Simone Locarni, 25 anni di Verbania, che ha vinto anche il Premio della Giuria Critica. Al terzo posto in ex aequo il chitarrista Gianluca Palazzo, 28 anni di Martina Franca, e il trombettista Alberto Di Leone, 28 anni di Bari. La cantante brindisina Sofia Cocciolo, la più giovane in gara, si è aggiudicata il Premio Social con oltre 4mila voti e la borsa di studio a Nuoro Jazz, mentre la borsa di studio Fara Music Summer School e il Premio del Pubblico in sala sono stati assegnati alla cantante Rubina Della Pietra, 24 anni di Nola. "Sono davvero onorato di aver vinto il premio Massimo Urbani – ha detto Cesare Panizzi –. Questa vittoria mi dà la possibilità di registrare un disco".