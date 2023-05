Pannelli fotovoltaici in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

A fuoco i pannelli fotovoltaici di una rimessa agricola, a Camporotondo di Fiastrone. I vigili del fuoco di Macerata e Tolentino sono dovuti intervenire con l’autoscala alle 13.30 per spegnere le fiamme e impedire che si propagassero nella struttura, dove erano tenuti diversi attrezzi e trattori.

Spento il fuoco, che ha completamente distrutto l’impianto dei pannelli solari, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area per evitare che rimanessero focolai attivi, completando l’intervento alle 15.30. Per fortuna non ci sono state persone coinvolte dall’incendio o dal fumo. La causa dell’incendio è dovuta probabilmente a un guasto dell’impianto.