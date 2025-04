Pannelli panoramici in riparazione: danneggiati dal vento

Erano lì, a impreziosire due dei punti più suggestivi di Recanati: due pannelli panoramici fotografici progettati per aiutare cittadini e turisti a riconoscere i luoghi visibili all’orizzonte. Uno si trovava sul belvedere del ristorante A Silvia, l’altro lungo la salita di via Gioco del Pallone. Poi, spariti. Chi ha avuto occasione di ammirarli ricorderà la loro funzione: si trattava di veri e propri fogli illustrati dallo stile moderno. Ma oggi, al loro posto, restano solo le ringhiere e il panorama nudo, privato di quel tocco in più di racconto visivo.

La domanda è semplice e legittima: che fine hanno fatto i pannelli? E ancora: quanto sono costati? Chi li ha tolti e perché? A offrire una spiegazione è l’assessore Bartomeoli, che ha chiarito come i pannelli non siano stati rubati né rimossi per incuria, ma divelti dalle raffiche di vento. Un destino da foglio di carta, verrebbe da dire, per strutture che si presume dovessero resistere alle intemperie. Stessa storia è toccata a molti pannelli decorativi installati nelle pensiline delle fermate dei bus.

L’amministrazione, fa sapere Bartomeoli, li ha fatti ritirare per evitare danni ulteriori, e la ditta incaricata sarebbe ora al lavoro per ripristinarli. Niente sparizioni misteriose, dunque, ma una fragilità forse sottovalutata nella fase di progettazione. E qui sorge spontanea un’altra domanda: non sarebbe stato meglio prevedere pannelli più robusti, considerando che si trovavano in luoghi esposti alle intemperie?