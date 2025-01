"Pannelli sul tetto della falegnameria per mettere un freno alle bollette"

Fare di necessità virtù. Come la falegnameria di Beniamino Gigli, a Valle Cascia di Montecassiano, che ha cercato di mitigare l’impatto degli aumenti in bolletta con un impianto fotovoltaico sul tetto, installato lo scorso anno. E con altri accorgimenti in previsione, come macchinari a basso consumo. Gigli ha aperto l’attività nel 1986 ma è nel settore da quasi mezzo secolo. Il figlio Andrea, il quale lo affianca in azienda dal 2009, prenderà le redini dell’azienda, che conta sei dipendenti.

"Dopo il Covid i prezzi dell’energia sono schizzati alle stelle – spiega il padre –. Qualche anno fa c’è stato un periodo in cui da 1.500 euro siamo arrivati a pagare 7.000 al mese. Poi la situazione per fortuna è rientrata, ma grazie anche agli investimenti fatti. Era ed è necessario far fronte agli aumenti senza che a rimetterci sia la clientela. Così abbiamo pensato ai pannelli fotovoltaici sul tetto; nel periodo invernale riusciamo a coprire circa la metà del fabbisogno, però rappresentano un aiuto davanti ad aumenti che potrebbero arrivare anche a mille euro. Cerchiamo di sfruttare al massimo l’energia autoprodotta anticipando un po’ i turni, laddove possibile. Per consumare con parsimonia abbiamo pensato a un inverter (un apparecchio elettronico che converte la corrente continua, derivante dall’energia solare, in corrente alternata) per compressori e aspiratori dei trucioli. Poi arriverà una macchina a controllo numerico a basso consumo. Gli investimenti rappresentano un impegno per l’azienda (l’impianto sul tetto è costato 85mila euro) ma, guardando in prospettiva, permettono di risparmiare".

"Stanno aumentando i mesi con il sole – aggiunge Andrea –. Tecnologie e consumi minori permettono di mitigare i rincari, in un’ottica di sostenibilità aziendale. Si tratta di scelte orientate al futuro: vogliamo dare il nostro contributo restituendo quello che il territorio offre, attraverso posti di lavoro e minore impatto ambientale".