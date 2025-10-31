Pannofino, Acquaroli e Sassanelli. Si apre la stagione del Piermarini

Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli saranno i protagonisti domani alle 21 della serata di apertura della stagione di prosa del teatro Piermarini di Matelica, con uno spassoso spettacolo intitolato "Rosencrantz e Guildenstern sono morti". Pièce giocosa e dinamica, dal sapore del teatro di strada, mette in scena due personaggi secondari dell’Amleto di Shakespeare, Rosencrantz e Guildenstern, e ne fa i protagonisti di una commedia dai toni bizzarri.

Al centro della messinscena una grande macchina scenica, un marchingegno medievale che mescola il teatro/carro della Commedia dell’Arte con il palcoscenico a due piani tipico del teatro elisabettiano. Lo spettacolo è prodotto da Gli Ipocriti Melina Balsamo, in collaborazione con Ippogrifo Produzioni e Comune di Verona-Estate Teatrale Veronese Etv, in accordo con Arcadia & Ricono Ltd, per gentile concessione di United Agents Ltd Tom Stoppard.

"Con questo allestimento – ha dichiarato il regista Alberto Rizzi – voglio presentare al pubblico uno spettacolo nuovo, divertente, che mescola l’umorismo inglese di parola, alla comicità fisica della Commedia dell’Arte". Molto positivo il commento dell’assessore alla Cultura Barbara Cacciolari che per l’apertura della stagione ha sostenuto che "abbiamo voluto per questa stagione confermare l’alto livello del Piermarini, con una programmazione pensata per tutti i gusti: prosa, musica, teatro per ragazzi, commedie, spettacoli d’innovazione. Il palco cittadino ospiterà quindi fin da questa prima serata nomi di artisti affermati e giovani talenti".

Info: 0737.85088, 071.2072439, www.amatmarche.net.

m. p.