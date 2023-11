Pantana: "Basta con i soliti convegni, è ora di scendere in piazza"

"Basta con i soliti convegni e col rinchiudersi in lugubri stanze sempre con le stesse persone senza fare nulla di concreto, è ora di agire e di scendere in piazza". Così Deborah Pantana, consigliera di parità della Provincia. Qualche giorno fa l’ennesimo femminicidio, quello di Giulia Cecchettin, studentessa universitaria di 22 anni uccisa a coltellate dall’ex, Filippo Turetta. Giulia stava per laurearsi, poi voleva andare a studiare a Reggio Emilia. Aveva tutta la vita davanti. Dopo questo ennesimo femminicidio e il messaggio straordinario lanciato dal padre di questa ragazza: ‘Ragazze denunciate, così avrete salva la vita’, è partita una rivolta di giovani donne in tutta Italia che stanno chiedendo a gran voce di fermare questa tragedia nazionale – le parole della consigliera Pantana -. È importante che l’Università di Macerata organizzi per mercoledì (questa sera alle 18 in piazza della Libertà) una fiaccolata per Giulia, coinvolgendo tutte le associazioni, sindacati, comitati di parità, per far sentire ancora più forte la voce di tutte noi donne che dichiamo no alla violenza". La fiaccolata è stata fortemente voluta dal rettore Unimc, John McCourt, in omaggio a Giulia e per dire no alla violenza sulle donne: "È ora di dire basta - l’appello di McCourt -. Dobbiamo condannare questo orribile delitto e contrastare una cultura che sembra tollerare tali atrocità. Come he detto la sorella di Giulia, dobbiamo proteggere le ragazze del futuro e le ragazze del presente". In programma per domani invece il ‘corteo arrabbiato’ organizzato dagli studenti, Officina Universitaria chiama tutti a raccolta: "Faremo rumore, basta tacere". Attesi partecipanti da tutta la regione. Si partirà alle 17 da piazza Annessione, il corteo si muoverà verso piazza Cesare Battisti. Appeso in facoltà, intanto, lo striscione che sta facendo il giro dei dipartimenti: "Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima". Il riferimento è alla poesia di Cristina Torres Cáceres, condivisa sui social da Elena Cecchettin, sorella di Giulia.

Chiara Gabrielli