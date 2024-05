Pantanetti in campo con Centro Destra Unito. Ma la Lega si sfila: "Nessuna condivisione"

Si presenta la lista Centro Destra Unito, che propone come sindacodi Montecosaro Paola Pantanetti, 58 anni, endocrinologa (nella foto). "La lista si pone l’obiettivo di rispondere concretamente alle esigenze dei montecosaresi. Ci rivolgiamo a quanti vogliono vivere la scelta politica come servizio generoso e nobile. La nostra visione si basa su due pilastri fondamentali: l’innovazione e il rispetto delle tradizioni. Crediamo che il progresso tecnologico debba andare di pari passo con la valorizzazione del patrimonio culturale del centro storico e di Santa Maria a Pie’ di Chienti. La sicurezza dei cittadini è al primo posto. L’attenzione all’ambiente sarà centrale, con miglioramento delle viabilità esistente e progetti green. Infine, puntiamo a favorire lo sviluppo economico, supportando le imprese locali".

Ma Giorgio Pollastrelli, vice segretario provinciale della Lega, in piena sintonia con il segretario provinciale Luca Buldorini, prende le distanze: "La Lega non aderisce al cartello della candidata Pantanetti. Quindi nessuno della Lega sarà presente nella lista Centro Destra Unito poiché sono mancati i corretti rapporti di collaborazione per redigere un programma comune, un corretto metodo di relazione tra le segreterie politiche, un’impraticabilità di poter dialogare con le anime civiche per la richiesta ferma e irremovibile della dottoressa Pantanetti di essere candidata per la terza volta a sindaco. Vedranno il sostegno della Lega le proposte che non vogliono più relegare il paese a mera periferia, ma a centro strategico, restituendo dignità a Montecosaro e ai suoi cittadini".