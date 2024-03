Pantanetti sulla casa di riposo: "Almeno la giunta trovi il terreno"

"Dopo le promesse fatte dal sindaco Noemi Tartabini e dal governatore delle Marche Francesco Acquaroli, non si hanno più novità sulla nostra richiesta di costruire una casa di riposo a Porto Potenza, con un centro analisi. E’ ora che dalle parole si passi ai fatti, altrimenti mi rivolgerò al nuovo sindaco che sarà eletto nelle elezioni di giugno". Non le manda a dire Dino Pantanetti (68 anni), presidente del comitato "Casa di riposo per anziani", che a dicembre ha avviato una petizione - raccogliendo circa 1.500 firme - per chiedere all’Amministrazione di realizzare una nuova struttura per anziani, nella frazione rivierasca. Pantanetti è conosciuto da molti in città, in quanto è stato per una vita il postino di Porto Potenza, oltreché consigliere di maggioranza (socialista) ai tempi della seconda giunta Morgoni. E nelle sue lamentele, ricorda che a gennaio c’era stato un incontro tra il comitato e la giunta.

"In seguito, ero andato ad Ancona per parlare con il governatore Acquaroli – spiega Pantanetti -, che aveva risposto che era pronta una bozza di progetto e me l’avrebbe mostrata a breve. Da lì, più nulla nemmeno da parte dell’Amministrazione comunale. Inoltre mi risulta che nel bilancio di previsione 2024, ancora da approvare, non è stato inserita alcuna cifra per la costruzione della casa di riposo". Sempre Pantanetti, racconta poi quali sono le attuali criticità sul fronte della casa di riposo. "Ce n’è solo una a Potenza Picena che ha 29 posti, e sono troppi pochi – riprende il presidente del comitato -. Ad esempio, mia madre ha 92 anni ed è 42ª in graduatoria e per questo temo che non farà in tempo ad essere accolta. E si tratta di un peso che hanno tanti altri concittadini. Perciò, sarebbe giusto creare una struttura per anziani a Porto Potenza che ha circa 10mila abitanti. E magari si potrebbero aggiungere un centro per le analisi, presente solo nel centro storico, tant’è che diversi anziani portopotentini fanno fatica a prendere l’autobus per giungere a Potenza Picena". Pantanetti ha diverse idee al riguardo.

"Alla giunta chiedo almeno di individuare un lotto di terreno edificabile – osserva ancora -. Infatti, qualora il Comune non trovi fondi per la costruzione, il sottoscritto con alcune attività commerciali (la Sepa Arredamenti e la Casa del Materasso) è pronto a investire dei soldi per avere una struttura pubblico-privata a disposizione della cittadinanza. Nel frattempo non molliamo la presa".

Giorgio Giannaccini