"Pantella e Borroni tradiscono i cittadini e la sanità civitanovese"

Roberto Pantella e Pierpaolo Borroni si rifugiano nel passato, accusano l’ex giunta di centrosinistra e assolvono quella guidata da Acquaroli ed evitano di affrontare le questioni. Giulio Silenzi (Pd) torna sulla questione sanità e insiste nel chiedere conto al capogruppo consiliare e al consigliere regionale di Fratelli d’Italia "risposte alle mie domande". Grave per il Dem "limitarsi a scaricare le responsabilità su chi c’era prima e tacere sulle ingiustizie che penalizzano Civitanova". Le questioni fondamentali riguardano "gli annunciati 11 milioni dalla Regione per completare l’ospedale, destinati ai due piani grezzi. Una fake news. E perché, dei 25 milioni di fondi Pnrr destinati alle apparecchiature sanitarie di ultima generazione, la Regione ne ha assegnati 80 a tutti gli ospedali della regione tranne che a Civitanova?" L’esponente del Pd incalza poi sulla Tac "per tre anni abbandonata dalla Regione nell’ex Covid hospital e come mai nessuno parla dell’unità di oncologia? Infine, perché i finanziamenti già disponibili non sono stati assegnati a Civitanova per avviare subito i lavori al centro trasfusionale, nonostante le dichiarazioni di quattro anni fa sulla disponibilità delle risorse?" Per Silenzi va pure chiarito come mai la fiera, come da contratto, non viene riconsegnata dalla Regione alla città dopo tre anni. "Su queste domande, rispetto alle quali “quelli di prima“ non c’entrano nulla, Pantella e Borroni non danno risposte, e tradiscono gli interessi dei civitanovesi e della sanità cittadina".