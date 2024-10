Paolo Ottone firma la nuova statua di Maradona

Paolo Ottone fa di professione l’artista, pittore figurativo e scultore. La vetrina in cui a Civitanova espone le sue opere, in corso Dalmazia, attrae quotidianamente l’attenzione di tutti e molto apprezzate sono state le sue esposizioni in importanti città italiane e persino negli Stati Uniti.

A dargli grande visibilità al pubblico, però, probabilmente sarà una delle ultime opere a lui commissionate dalla tifoseria napoletana: un busto in terracotta e bronzo che raffigura Diego Armando Maradona, visto non tanto come calciatore ma come persona, un giovane semplice e brillante, vero totem del popolo napoletano e idolo del mondo che ama il calcio.

Da qualche giorno, la nuova scultura del "Pibe de oro" campeggia in largo Maradona, mai come adesso diventato meta di tifosi partenopei e di turisti.

Una grande soddisfazione per Paolo Ottone, che al momento della consegna della sua opera a Napoli è stato salutato dal folto gruppo di tifosi con tanti applausi e la classica "ola", proprio come avvenne in quel lontano 1984, quando Diego venne presentato in quello che allora si chiamva stadio San Paolo, e che oggi invece è stato intitolato proprio al fuoriclasse argentino.

Giuliano Forani