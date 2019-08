Morrovalle (Macerata), 30 agosto 2019 - Uno schianto violentissimo, che non gli ha lasciato scampo: se n’è andato così Paolo Petrini, 48 anni, ieri pomeriggio. Il terribile incidente si è verificato qualche minuto dopo le 16, in contrada Palombaretta, nel territorio comunale di Morrovalle. Si tratta della settima vittima sulle strade maceratesi in un mese. Il conducente dell’altra vettura, di 78 anni, maceratese, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette.

Petrini viaggiava a bordo di una Fiat Punto: all’incrocio di via Palombaretta con contrada Castellano, zona di campagna, non lontano dal poligono di tiro, il 48enne non avrebbe rispettato lo stop e così l’auto condotta dal 78enne, (originario della Lombardia e da tempo residente a Macerata), una Subaru Levorg, è andata a investire in pieno la Punto. L’urto tremendo è avvenuto tra la parte laterale della Punto e quella anteriore della Subaru: un impatto violento al punto che quest’ultimo veicolo è salito sopra al primo. Quando sono arrivati i soccorsi, purtroppo per Petrini non c’era più nulla da fare: il 48enne è morto sul colpo. Sono in corso gli accertamenti sulla velocità dei veicoli.

Petrini, originario di Montegranaro e da tempo residente a San Claudio di Corridonia, lascia la moglie, conosciuta in paese, e una figlia. Sotto choc tutto il paese, e quanti lo conoscevano e gli volevano bene. Come Mirko Melatini, parrucchiere di Montecosaro: da quanto l’amico ha potuto ipotizzare, Petrini stava andando proprio da lui quando ha avuto l’incidente. Melatini racconta che lo aveva chiamato pochi minuti prima dello schianto fatale: aveva intenzione di portargli delle marmellate prodotte nell’azienda agricola Il Talento, dove il 48enne lavorava con una borsa lavoro.

In passato era stato anche impiegato come meccanico. Sul luogo del sinistro ieri si sono portati i sanitari del 118 e la Croce Verde di Morrovalle, Civitanova e Montecosaro che hanno dovuto aspettare l’intervento dei vigili del fuoco di Macerata per estrarre i due uomini dalle vetture, e la polizia stradale di Camerino che ha chiuso momentaneamente la strada per permettere le operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi del caso. Il 78enne si trova ora in prognosi riservata a Torrette. Il corpo di Petrini ieri sera è stato portato all’obitorio di Macerata: si valuterà ora con quali esami è necessario procedere per appurare le cause del decesso.