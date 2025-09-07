Paolorossi ad Appignano: "Porterò Filottrano in provincia di Macerata"

"Ricci ha favorito l’uscita dalla nostra regione di alcuni comuni che sono entrati in Romagna: io resto nelle Marche, ma voglio portare Filottrano in provincia di Macerata! In provincia di Ancona sono fermi, c’è calma piatta, qui invece si realizzano soluzioni per risolvere i problemi". È stata l’uscita del sindaco di Filottrano Luca Paolorossi all’incontro organizzato con Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia al Giardino dei Tigli di Appignano, città di Buldorini (dove è capogruppo di minoranza). Entrambi sono candidati alle regionali con la Lega. Tra gli argomenti trattati, la strada della Val Potenza.

"Fin dalla prima volta che sono stato eletto in consiglio provinciale mi sono messo a frugare in ogni cassetto alla ricerca del fantomatico progetto Val Potenza – ha detto Buldorini –. Non ho trovato nulla. Ho iniziato a interessarmi per predisporre un progetto; tutti cercavano di dissuadermi parlando di fondi impossibili da ottenere. Oggi, grazie alla mia tenacia, esiste il progetto con tre varianti da concordare tra i vari attori pubblici interessati dal percorso e c’è una prima tranche di finanziamento da Villa Potenza a Sambucheto, grazie al ministro per le infrastrutture Salvini".

Poi la promessa sull’Inrca: "Il mio primo impegno con i cittadini di Appignano è individuare e destinare i fondi necessari alla realizzazione di una nuova struttura per non autosufficienti, moderna e capace di rispondere alla domanda locale. Un luogo che non sia solo ricovero, ma che integri il punto salute, i medici di famiglia, la telemedicina e servizi specialistici in loco".