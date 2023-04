Papà di 41 anni ucciso da un male

Addio a Paolo Ballatori (nella foto), padre e autotrasportatore civitanovese di 41 anni. La sua scomparsa è avvenuta nella mattinata di ieri, a causa di un male che non gli ha lasciato scampo. Ballatori risiedeva nel rione Risorgimento, dove in molti lo conoscevano e gli volevano bene. Chi ha avuto modo di avere a che fare con lui, infatti, lo descrive come una brava persona innamorata del suo mestiere, quello di camionista, oltre che uomo molto colto, dedito due grandi passioni: la storia e i motori. Lo sconforto si è diffuso non soltanto nella comunità civitanovese e in particolare in quella del rione in cui viveva, a ovest della Nazionale, ma anche tra i gruppi degli autotrasportatori, dove è stato un susseguirsi di commenti a ricordare l’amico e collega Paolo. "Un grande", "riposa in pace guerriero", "ciao Paolo, buon viaggio" "che gran dolore, un abbraccio ovunque tu sia", si legge in uno di questi gruppi, dove è anche un coro di "non ci posso credere" e di testimonianze di vicinanza ai familiari. Ballatori lascia la moglie Federica, i figli Giulia e Riccardo, la mamma Maria Grazia e il papà Gianfranco, la nonna Rosanna, le sorelle Eleonora con Luigi, Flavia con Federico, i nipoti Alessio, Leonardo e Nina Maria, i suoceri Chenio e Liliana, i cognati Arcangelo e Laura e i parenti tutti. I funerali sono fissati per le 15.45 di oggi nella chiesa di San Giuseppe operaio, partendo dalla casa funeraria ‘Terra e cielo’ di via Cecchetti. "Non fiori ma opere di bene da devolvere all’Ant di Civitanova" è l’appello riportato sul manifesto funebre.

Francesco Rossetti