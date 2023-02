Papà di tre figlie stroncato dalla malattia a 45 anni

Ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Corridonia, la scomparsa del 45enne Alessandro Coppari, che da tempo stava combattendo contro una malattia, e proprio quando sembrava essere riuscito a fronteggiarla, qualche giorno fa è stato colto da un malore per poi spegnersi all’ospedale di Macerata. Oltre alle tre figlie Micol, Maica e Nicla, ha lasciato la moglie Ilenia, il padre Alberto e la mamma Fiorella che lo hanno salutato per l’ultima volta ieri pomeriggio durante il rito funebre celebrato nella chiesa della Sacra Famiglia. Sempre sorridente, allegro ed apprezzato da tutti, lavorava all’ipermercato Conad del Cuore Adriatico di Civitanova, dove prima aveva ricoperto il ruolo da macellaio, poi nel reparto di frutta e verdura. Molti i colleghi che ne hanno ricordato la sua professionalità e gentilezza. "La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità". Questo è il messaggio di cordoglio dedicato dallo staff del supermercato, ed è solo uno della pioggia di pensieri giunti via social, non appena appresa la tragica notizia ,da parte di tanti che lo conoscevano. "Gli angeli non si vedono ma sappiamo che esistono – ha scritto il vicesindaco Nelia Calvigioni –. Ci sono e ci proteggono. Sono le persone che ci hanno voluto bene e che sono volate via troppo presto. Ciao Alessandro". La famiglia ha chiesto di raccogliere offerte per la locale sezione della Croce Verde, al posto dei fiori.

Diego Pierluigi