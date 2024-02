Papà e due figli si ribaltano con l’auto

Incidente a Recanati nella prima mattinata di ieri. Erano all’incirca le 8 quando in località Chiarito, all’incrocio fra via Contrada Chiarino e Lorenzo Gigli vicino alla chiesa di San Filippo Neri, una Volkswagen Passa, con a bordo un uomo che stava portando a scuola i due figli, si è rovesciata su di un fianco fermandosi ai bordi di un fossato che delimita la carreggiata. L’auto stava attraverso Chiarino in direzione Loreto quando, all’altezza dell’incrocio con la strada che porta a Recanati, ha incrociato un’altra auto una Peugeot che stava sopraggiungendo da via Contrada Chiarito e si immetteva in via Lorenzo Gigli. Non è chiara la dinamica che è al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto con i vigili del fuoco di Macerata per i rilievi di legge. La Volkswagen, molto probabilmente per evitare la Peugeot, che proveniva dall’arteria laterale e stava per immettersi in via Lorenzo Gigli, si è rovesciata su un fianco invadendo la carreggiata opposta. Fra le due auto, comunque, non c’è stato alcun contatto. Le tre persone a bordo della Volkswagen, sono state trasportate a Civitanova per accertamenti dall’ambulanza della Croce Gialla di Recanati intervenuta sul posto.