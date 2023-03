Papa Francesco: "Vi ringrazio delle lettere"

di Matteo Parrini

Una lettera di ringraziamento ai bambini delle classi prime e seconde delle elementari di Matelica è pervenuta a sorpresa dalla Segreteria di stato vaticana, per l’iniziativa promossa dall’insegnante di religione Laura Biasetti per i 10 anni di pontificato di papa Francesco. A scrivere è stato monsignor Roberto Campisi, assessore della prima sezione degli Affari generali della Segreteria di Stato di Città del Vaticano, esprimendo riconoscenza per i tanti disegnini e bigliettini di auguri inviati dagli alunni per l’anniversario celebrato lo scorso 13 marzo. "Cari bambini sono pervenuti i graziosi disegni con cui avete reso partecipe il Santo Padre del sincero pensiero che portate nel cuore, affinché ci sia concordia nel mondo. Riconoscente per l’affetto e la fiducia manifestata, Papa Francesco assicura la sua preghiera, portando all’altare le aspirazioni che custodite nell’animo e, mentre raccomanda di affidarvi sempre a Gesù, pregando incessantemente perché cessino tutti i conflitti, volentieri invia la sua benedizione, con l’auspicio che insieme alle persone care diventiate poeti di pace e artefici di un mondo dove regna l’armonia e la fratellanza umana. Anch’io vi saluto cordialmente, affidandovi al Signore".

L’insegnante Biasetti da parte sua ha dichiarato che "i bambini, dopo aver scoperto con le loro maestre quanto papa Francesco abbia a cuore la natura e la pace, gli hanno chiesto di proteggere il mondo. L’arrivo della risposta mercoledì mattina ha entusiasmato i bambini, che hanno cercato di immedesimarsi quali poeti di pace e artefici di un mondo dove regna l’armonia e la fratellanza umana, con qualcuno che ha detto che questa lettera la terrà per sempre stretta al cuore e un giorno se la porterà in Paradiso. Ora preghiamo tutti insieme affinché papa Francesco, a cui siamo tanto legati, guarisca presto". Matteo Bruni, direttore della stampa della Santa Sede, ieri mattina ha detto che il quadro clinico è in progressivo miglioramento.