"Papà, il sarto che liberò Corridonia"

"Il liberatore di Corridonia", così la storia ricorda Jan Golota, caporale polacco che il 20 giugno 1944 insieme ad alcuni commilitoni e due formazioni della "Brigata Majella", guidate dal capitano Mario Tagliani, liberò la cittadina occupata dalle truppe tedesche. Un legame subito forte, infatti dopo la guerra rimase proprio a Corridonia dove aprì una bottega da sarto e si sposò con Claudia Alagi. Oggi vivono nella città liberata dal padre, i figli, Franco e Rodolfo, con nipoti e pronipoti, i quali conservano foto e racconti di Jan "Giovanni" Golota, partito da Bewinghausen, un villaggio vicino Poznan, prima che nel dicembre ‘43, dopo quattro anni di guerra, fu spedito in Italia con il Corpo Polacco.

"Papà era un gran lavoratore – racconta Franco Golota – quando era a tavola non parlava mai di guerra e dal ‘39 ha combattuto sempre in prima linea. Solo due episodi mi ha raccontato: durante la campagna d’Africa, mentre faceva il bagno nel mar Rosso, sopra di lui passò uno "Stuka" tedesco che iniziò a sparargli. Vedeva le pallottole che bucavano l’acqua ma si salvò. Poi della battaglia di Cassino, quando i tedeschi avevano respinto il primo attacco, e mio padre si finse morto stando oltre dieci ore vicino ai corpi senza vita dei soldati. A Corridonia arrivò nel ‘44, ai tempi il fronte era sul fiume Chienti, e incontrò quella che sarebbe diventata sua moglie – continua – entrambi erano sarti, si sposarono, e aprì una bottega in via Garibaldi. Da piccoli giocavamo a pallone in piazza e ne era felice visto che era stato il portiere della nazionale militare polacca". Jan Golota non tornò mai nella sua Polonia. "Non aveva più nessuno né casa – spiega il figlio - i tedeschi bombardarono Bewinghausen e morirono i suoi genitori con il fratello Franco di cui porto il nome. In questa città è rimasto per amore, io sono nato nel ‘47, mio fratello Rodolfo nel ‘50". Franco, per 40 anni segretario all’Ipsia ma anche assessore e vicesindaco mentre Rodolfo è anima dell’associazionismo tanto da valere la civica benemerenza nel 2018. "abbiamo dimostrato chi erano i ‘polacchitti’, così ci chiamavano per scherzare".

L’apporto dei polacchi alla lotta di Liberazione è stato studiato da Giuseppe Mazzaglia, che ha scritto un libro (in uscita). "Jan Golota, un eroico sarto da Bewingausen a Corridonia". Toccante l’incontro in Vaticano con Giovanni Paolo II nell’80. "Ci accodammo ad una comitiva – dice Franco – mio padre era un uomo alto e in dialetto polacco si rivolse a Papa Wojtyla, che ci strinse la mano e disse ‘ci vediamo a Czestochowa’, località dove c’è la Madonna Nera, così come a Loreto. Città quest’ultima dove mio padre si recava ogni anno ai raduni dei commilitoni reduci".