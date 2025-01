Papà muore alla vigilia di Natale: “Una colletta per la sua famiglia”

Macerata, 3 gennaio 2025 – La sera della vigilia di Natale un’improvvisa tragedia ha colpito una famiglia indiana residente da tempo a San Severino. Un infarto ha stroncato Chamkar Singh, operaio in un’azienda della zona. Aveva solo 45 anni. Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante la tempestività dei soccorsi. Da giorni i suoi familiari vivono nel dolore e nell’incertezza. La moglie 33enne Ranbir ha perso il pilastro della famiglia, e si trova ora ad affrontare da sola il futuro con tre splendidi bambini da accudire: la più grande ha 10 anni, il mezzano 8 e il più piccolo 6. Oltre al rimpatrio della salma (ora custodita nella sala del commiato “Il tempio degli angeli”), per la sepoltura nel luogo d’origine, è necessario affrontare la quotidianità fra scuola, spese e lavoro per poter restare in Italia, il paese scelto per avere un futuro diverso.

Così è scattata una generosa e spontanea azione di solidarietà nei confronti di Ranbir e dei suoi tre figli. Attraverso “Gofundme” due amiche di San Severino, Martina Compagnucci e Jessica Manasse, hanno lanciato una raccolta fondi online che sta avendo già molte adesioni, ma il tam tam è appena iniziato e la speranza è raggiungere una somma che possa sostenere la famiglia indiana in questo difficile momento. “Ranbir è una donna straordinaria, che ha una grande voglia di fare e di diventare indipendente. Negli ultimi tre anni, grazie all’aiuto della comunità, ha trovato lavoro e ha iniziato a studiare per prendere la patente, cercando di costruire una vita migliore per sé e per i suoi figli – raccontano Compagnucci e Manasse –. Insieme con il marito coltivava bellissimi sogni: integrare la propria famiglia nella cultura italiana e garantire ai bambini un’infanzia serena. Ora, però, la perdita improvvisa di Chamkar ha distrutto il cuore di tutti noi che la conosciamo da tempo. Sappiamo che è una donna forte, generosa e dal cuore grande, ma affrontare da sola il peso economico ed emotivo di questa situazione è una sfida enorme. Quindi, come comunità, vogliamo fare la nostra parte per sostenerla e l’aiuto di tanti può fare una grande differenza, cioè aiuterà a garantire ai suoi figli ciò di cui hanno bisogno e permetterà a Ranbir di superare questo momento senza il peso insopportabile delle difficoltà economiche. Ogni donazione, anche piccola, è un gesto d’amore che vale tanto. Insieme possiamo dare speranza e sostegno a chi ne ha davvero bisogno”.

Per chi volesse donare: https://gofund.me/b10176f0.