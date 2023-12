Papetti: Villa Eugenia va recuperata

"Civitanova riuscirà a recuperare l’ormai ’fatiscente’ Villa Eugenia, testimonianza importantissima del legame della nostra città con l’Imperatrice di Francia, donna affascinante e brillante, che fu la prima a lanciare la moda francese in tutta Europa?" La domanda se l’è posta lo storico dell’arte Stefano Papetti, parlando nell’auditorium dell’istituto Leonardo da Vinci per la "Notte del Classico" (prossima edizione 19 aprile 2024), coordinato dalla professoressa Maria Grazia Baiocco.

Papetti, illustrandone alcuni quadri, ha ricordato che la stessa Imperatrice è venuta a Civitanova dopo la morte del marito Napoleone III e che dinanzi al suo ritratto giovanile – nelle stanze di Villa Eugenia – abbia svolto alcune considerazioni sulla fugacità del tempo e della bellezza femminile.

"Se l’indifferenza per questa Villa continuerà ancora, fra 150 anni – ha aggiunto amaramente il relatore – nessuno saprà neanche perché il "residenziale" quartiere Villa Eugenia di San Marone si chiami storicamente così. Il nome è stato mutuato proprio dalla residenza napoleonica, che in precedenza era appartenuta ai Conti De Vico. Di colore rosso bordeaux era il centro dell’immensa proprietà terriera civitanovese di Napoleone: ben 1200 ettari. I proventi servivano per mantenere la corte al Palazzo Reale di Milano. Già un’altra villa, quella di Luciano Bonaparte, è stata di recente demolita a Senigallia – ha precisato Papetti –. Per fortuna quella di Gerolamo Bonaparte a Porto San Giorgio – dimora di fascino vicino al Castello, acquistata poi dai Conti Pelagallo – è stata restaurata di recente da ulteriori nuovi acquirenti, che ne hanno fatto un attrattivo centro per convegni culturali, matrimoni e sfilate di moda". Lo stilista Emiliano Bengasi vi presenta ogni stagione le sue scintillanti collezioni. Nella sua conferenza su "Napoleone ed il potere", il professor Papetti ha focalizzato la sua attenzione sulla figura di Gerolamo, che dopo la caduta di Napolene primo cercò proprio dalla nostra terra marchigiana – molto appartata e quindi non sospetta – di tessere le trame di una "rivincita" della famiglia, che però non gli riuscì. Nella nostra area – ha sottolineato ancora Papetti – la presenza francese è stata molto significativa per risvolti che a volte il largo pubblico non conosce, ma siamo stati importanti per gli snodi del potere nell’800".

Per quanto riguarda, Civitanova Papetti ha ricordato altresì che l’Imperatrice Eugenia, di famiglia spagnola discendente dal grande San Domenico di Guzman, cristianamente sensibile alle condizioni del popolo, fece venire dalla Francia le Suore Domenicane (rimaste fino a pochi decenni fa) per aprire e gestire un asilo gratuito in corso Annibal Caro ed un altro per i figli dei contadini nel suggestivo Poggio Imperiale, oltre Caronte. La nota scrittrice Marina Valensine, che ha diretto l’Istituto Italiano di cultura a Parigi, trovandosi qualche estate fa nel cuore della Città Alta ha espresso tutta la sua ammirazione per "l’incanto" del nostro centro e la storia significativa tutta da valorizzare.