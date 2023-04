Papiri: "Carassai, su bilancio e conti facciamo un confronto pubblico"

Opere pubbliche, dopo il botta e risposta tra Dimitri Papiri (Kleos) e Ermanno Carassi (assessore ai Lavori pubblici) sulla reale consistenza di quanto il Comune scrive nei bilanci è ancora Papiri a cercare di spostare il dibattito in sedi istituzionali. "Visto che non lo fa l’opposizione – propone – chiedo agli amministratori un confronto sui numeri, pubblico o privato, con la presenza almeno degli assessori e dei dirigenti alle finanze e ai lavori pubblici, del segretario comunale e del sindaco per parlare del sistema bilancio, di conti pubblici e quel che ne deriva". Una risposta a Carassai che lo ha invitato a consultare gli uffici comunali mentre confutava la tesi che sulle banche dati del ministero dello sviluppo economico figurano a oggi, una valanga di cantieri aperti a Civitanova e che non corrispondono evidentemente allo status quo. Sulla base delle verifiche fatte da Papiri, che accompagna le sue critiche con documenti tratti dal sito ministeriale, a Civitanova le opere pubbliche in corso sarebbero infatti ben 330. Carassai, per bacchettare l’esponente di Kleos, ha sarcasticamente fatto notare "che sono dati non corrispondenti alla realtà. Se fossero veri la città sarebbe invasa dalle ruspe" e quindi l’invito a informarsi meglio. Per Papiri facile replicare "che l’aspetto incredibile di tutto questo è che Carassai, a cui evidentemente non lo hanno spiegato fino in fondo, utilizza i dati non veritieri forniti dal Comune al Ministero per prendere in giro il sottoscritto". Poi rincara la dose: "Forse l’assessore ha ragione. Le opere pubbliche in corso comunicate dal Comune al ministero il 14 aprile 2023 non sono 330, ne sono 362. Qualche burocrate di palazzo, mentre l’assessore derideva me, ha inserite altre 32 opere farlocche. Ritengo che i dati espressi da questo ente siano inaffidabili e richiedano una verifica straordinaria".