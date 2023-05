Papiri e i vasi rotti: "Tutti quelli presenti si sono spaccati"

"Fatevi una passeggiata lungo via Conchiglia e via Carena e date uno sguardo ai vasi pagati dal Comune e sistemati lungo le due strade: sono tutti spaccati, sedici su sedici. Sono costati 10.081,92 euro ai civitanovesi e sono crepati, sfondati e sono stati pagati ben 631 euro l’uno". Dimitri Papiri (Kleos) solleva il problema della fornitura legata al nuovo arredo e che verrà presto sostituita, si presume. "Il 21 dicembre del 2021 – spiega Papiri – viene approvato dalla giunta questo magnifico progetto di decoro urbano per un importo di 11.300 euro e, con una efficienza svizzera, già il giorno dopo, il 22, un dirigente affida alla ditta Pellegrini la fornitura di sedici piantine di arancio amaro per un costo complessivo di 10.081,92 euro, vasi da posizionare su via Conchiglia e via Carena". In questa vicenda Papiri sottolinea anche quella che considera "una grossa irregolarità perché dal primo gennaio al 4 aprile del 2023, per la mancanza del bilancio di previsione, il Comune di Civitanova ha la spesa capitale vietata e non può autorizzare investimenti eppure autorizza la fatturazione e il pagamento dei sedici vasi". Una denuncia che l’esponente di Kleos affida alla sua pagina Facebook dove intercetta l’intervento del Centro Giardinaggio Pellegrini. "Quei vasi –ammette il fornitore – purtroppo hanno presentato dopo un po’ di tempo dei problemi e l’amministrazione comunale ci ha immediatamente segnalato la cosa. Entro la prossima settimana i vasi saranno sostituiti, come è giusto che sia".