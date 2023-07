Papiri fa i conti giusti e cambia i numeri a livello regionale

La Regione sbaglia la pubblicazione di un bilancio nel 2021 inserendo un errore di 2,3 miliardi di euro e su segnalazione di Civitasvolta e di Dimitri Papiri interviene l’Anac – Autorità nazionale anticorruzione – e a palazzo Raffaello sono costretti a correggere. Il bilancio valeva 7,4 miliardi, quello corretto vale 5,1 miliardi. Due anni fa Papiri, che studia i conti pubblici, si accorge che non si tratta di un errore di battitura: il funzionario deputato alla pubblicazione sul sito istituzionale ha sostituito la previsione 2021 con la previsione assestata 2020. Intanto, sia ai tecnici che ai politici, il problema è completamente sfuggito e anche quando vengono informati non succede nulla. E qui entra in gioco Civitasvolta. "Per quasi due anni – spiega Papiri – chiedo a consiglieri regionali, di maggioranza ma anche di opposizione, di verificare e promuovere l’obbligatoria correzione. Constatato che non interessa a nessuno, attraverso Civitasvolta chiedo un appuntamento al presidente Acquaroli che concretamente non risponderà mai". Allora scrive all’autorità anticorruzione, l’Anac interviene e pretende la verifica e la verifica porta alla correzione. Il bilancio era sbagliato. Nel giugno di quest’anno, dopo due anni, il documento viene corretto alla chetichella, senza lasciare neppure una nota scritta. "Il potere – osserva Papiri – non è né eletto né pagato per prestare egoismo e indifferenza. Chi collabora, e lo fa per mero dovere civico, va accolto e ascoltato". E conclude: "l’Anac che interviene e risolve in trenta giorni un pasticcio burocratico che dura da due anni e che riguarda 2,3 miliardi di euro di errore nella rendicontazione dei soldi pubblici di un ente importante come una Regione magari è una notizia che non fa piacere ai grandi statisti di turno, o che fa storcere il naso ai patrioti di filiera, ma lancia una piccola speranza ai cittadini rassegnati, sul fatto che a volte anche dei semplici nessuno possono produrre cambiamenti".

l. c.