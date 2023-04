"Paradossale osteggiare progetti come il parco eolico"

Crisi climaticaenergetica e veto alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Secondo Legambiente Marche si tratta di "un paradosso". E interviene sul progetto del Parco Eolico (un impianto con 12 aerogeneratori alti 200 metri su un’area di 200 ettari) che una holding vorrebbe realizzare a Caldarola. "Di fronte ad una crisi climatica che sta pesantemente impattando su tutti i territori, ogni progetto di grande impianto per la produzione di energia pulita, dall’eolico all’agrivoltaico, viene osteggiato – spiega l’associazione –, rallentando e impendendo un processo di transizione ecologica imprescindibile per la lotta al cambiamento climatico, come sta succedendo in questi giorni a Caldarola di fronte a un progetto di Parco Eolico". "Nelle Marche oltre il 70% del fabbisogno energetico viene coperto grazie all’integrazione con le altre regioni, dimostrando una scarsa autosufficienza – precisa il presidente Marco Ciarulli – e ci posizioniamo come ultima regione per produzione di energia. Non possiamo comportarci come se fossimo esenti".