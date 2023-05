Parapetti da sistemare al PalaCingolani

Sarà necessaria una spesa di circa 100mila euro per sistemare i parapetti del PalaCingolani-Pierini di via Fratelli Farina a Recanati, recentemente ampliato sino a 2.000 posti grazie ai fondi erogati dal Coni e in parte dal Comune per un importo di circa due milioni. Al momento della definitiva chiusura dei lavori, dal sopralluogo dei vigili del fuoco risultò che, secondo le nuove normative, le balaustre delle tribune vecchie del Palas non erano a norma e quindi dovevano essere interdette al pubblico. Da una verifica di tenuta di questi parapetti realizzata, attraverso una prova di spinta orizzontale, dal Laboratorio "SidLab", si verificò che questi non erano in grado di sostenere i carichi previsti dal progetto. Così, stando ai numeri, i posti accessibili sono ad oggi circa 1.200 mentre quelli che non hanno superato il collaudo sono 800. Inizialmente si pensò di poter risolvere il problema con un semplice rinforzo della balaustra esistente, ma i costi, a conti fatti, erano più o meno uguali se, invece, si provvedeva a rimuovere il vecchio impianto e sostituirlo. E così è stato fatto. Ad occuparsi del progetto esecutivo e della direzione dei lavori è stato l’ingegnere Federico Veroli di Recanati (compenso lordo 4.169 euro) mentre per la fornitura del materiale si è impegnata da parte del dirigente del servizio la somma di 93.162 euro. A pagare è l’amministrazione.

Antonio Tubaldi