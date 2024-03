Parapiglia al ristorante: in 4 nei guai

Allontana dal ristorante cinese una cliente ubriaca e nel farla uscire scoppia un parapiglia finito con la donna caduta a terra e una denuncia per lesioni a carico di cinque persone, il titolare del locale e tre connazionali. La cliente – residente a Macerata – era incinta e per la caduta riportò dodici giorni di prognosi. L’episodio risale al 29 dicembre del 2019, in piazza Rosselli ad Ancona. Cinque cinesi, tra i 45 e i 55 anni, sono finiti a processo nel tribunale dorico per lesioni davanti alla giudice Antonella Passalacqua. Sono difesi dagli avvocato Giuseppe Cutrona e Bendetta Rosini. Erano le due di notte quando la donna, 39 anni, marocchina residente a Macerata, era entrata nel ristorante etnico. Sarebbe stata ubriaca e avrebbe chiesto ancora da bere. Il titolare non glielo voleva dare e, aiutato da altri connazionali, avrebbe mandato via la donna.

Durante questa fase sarebbe scoppiato un litigio finito a spintoni e botte, con la 39enne caduta a terra, nel marciapiede di fuori. Un passante che rientrava a casa con l’auto vide il parapiglia e una donna sdraiata a terra che ripeteva "sono incinta, sono incinta". Si avvicinò per ristabilire la calma e chiamò la polizia. Sul posto arrivò una pattuglia che identificò i presenti e fece accompagnare la ferita in ospedale. Nel corso delle indagini, fu acquisito un video che riprendeva l’aggressione. Ieri in tribunale ad Ancona è stato sentito il poliziotto intervenuto sul posto, che ha dato la sua versione dei fatti. Prossima udienza il 7 maggio.

Marina Verdenelli