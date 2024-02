Parapiglia con un minore. Aperta un’inchiesta

"Alla fine l’indagine è partita d’ufficio, perché il fatto riguarda un minorenne. Tuttavia, giovedì siamo andati lo stesso al comando della polizia locale di Porto Recanati, depositando lì la querela di parte. Ma non solo: nella documentazione abbiamo fatto presente che il 12enne è stato visitato martedì da un pediatra. E proprio il professionista ha prescritto una cura farmacologica di 10 giorni, in quanto ha ravvisato che il ragazzino sta vivendo ancora oggi un forte stato di choc emotivo".

Lo dichiara l’avvocato Maurizio Ballarini, incaricato del caso dai genitori del 12enne che nel pomeriggio del 26 gennaio, mentre andava in bici con quattro amici nel centro urbano, sarebbe stato afferrato sulla spalla da un portorecanatese di 55 anni, al termine di un battibecco. Per questo erano intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale, che avevano così avviato gli accertamenti di rito identificato tutti i presenti. Successivamente il ragazzino era stato portato dai familiari al pronto soccorso di Loreto, dove se ne era poi uscito con una prognosi di tre giorni per via delle lesioni riportate. "In realtà – spiega Ballarini –, mercoledì pomeriggio avevamo appuntamento al comando della polizia locale per visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica, e decidere se fare o no la querela. Ma poi sono stato avvisato dagli agenti che l’indagine è partita comunque d’ufficio, poiché la vicenda coinvolge un minorenne e si tratta dunque di un’aggravante prevista dalla legge. Perciò – aggiunge l’avvocato –, il fascicolo è ora coperto dal segreto istruttorio e non possiamo vedere le registrazioni. Per tale motivo, giovedì abbiamo depositato la querela per i reati di lesioni e violenza privata. Sempre il padre del ragazzino, vuole adesso attendere gli sviluppi dell’indagine per decidere se costituirsi o meno parte civile".

Inoltre il 12enne è stato visitato martedì da un pediatra, soprattutto per valutare la sua condizione emotiva dopo l’episodio avvenuto la scorsa settimana. "La visita serviva per verificare il suo stato psicologico, a seguito di quel fatto che lo ha davvero scosso – riprende il legale -. In breve, il pediatra ha appurato che il 12enne è tuttora in stato di agitazione e con aritmie. Dunque, ha prescritto una cura farmacologica di dieci giorni. E questo particolare è stato documentato e aggiunto nella querela. Più che altro, stiamo ragionando se sottoporre il ragazzino anche a una visita medica con uno specialista".