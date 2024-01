Parapiglia tra ragazzini e un 55enne

Quattro ragazzini in bici (sui 12 anni) hanno cominciato a fare zigzag sopra ai marciapiedi del centro, infastidendo - e tanto - i passanti. Finché un portorecanatese sui 55 anni ha perso la pazienza e avrebbe afferrato con forza uno dei minorenni sulla spalla, per poi alzare la voce contro di loro. A quel punto il gruppetto ha chiamato in aiuto una pattuglia della polizia locale, che stava passando per strada. Alla fine gli agenti, diretti dal commissario capo Sirio Vignoni (nella foto), hanno placato gli animi ed evitato che dalle parole si passasse ai fatti. Ma adesso la vicenda è al vaglio delle forze dell’ordine e bisognerà vedere se i genitori dei quattro minorenni intenderanno o no sporgere denuncia.

Il fatto è successo venerdì pomeriggio, a Porto Recanati. Tutto è iniziato attorno alle 18, quando il gruppetto di 12enni stava girando per il centro urbano in sella alle proprie bici. Però si sono anche messi a creare disagi in mezzo ai pedoni, con continui zigzag tra un marciapiede e l’altro. E in particolare hanno fatto infuriare un 55enne, residente in città, prima di darsi alla fuga. Tuttavia, l’uomo e i quattro ragazzini si sono incrociati di nuovo per strada all’altezza di via Argentina, davanti allo stabile dell’ex Zanella. E gli animi si sono presto surriscaldati. Il 55enne avrebbe afferrato per la spalla uno dei 12enni e gli avrebbe urlato addosso. In breve sarebbe volate parole grosse, con il rischio che la situazione si trasformasse in una maxi baruffa. Ma in quel momento è passata lì vicino una pattuglia della polizia locale, impegnata in un controllo. E allora uno dei ragazzi ha fatto cenno di accostare.

Gli agenti hanno subito evitato che la situazione degenerasse, calmando i presenti, e acquisendo testimonianze sull’episodio. Sul posto sono arrivati pure i carabinieri e uno dei genitori. Ora sono in corso gli accertamenti della polizia locale, e soprattutto c’è da capire se i familiari dei minorenni vorranno o meno presentare querela verso l’uomo.