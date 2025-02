Parata di campioni all’Eurosuole

"I grandi eventi sportivi non appartengono soltanto a Roma o Milano, ma anche a realtà come Civitanova". Con queste parole Marco Valle, presidente dell’azienda Simar Group, ha presentato ieri mattina la prima edizione del Gran Galà dello sport, che si terrà all’Eurosuole Forum nel pomeriggio di lunedì. L’iniziativa è ideata dalla stessa Simar Group con il patrocinio del Comune e del Parlamento internazionale della legalità.

A partire dalle 17, le stelle dello sport nazionale, alla presenza delle istituzioni sportive e delle autorità militari e civili, si racconteranno a un pubblico di studenti e tesserati delle società locali. Intervistati da Pierluigi Pardo e Simona Rolandi, a rispondere saranno Assunta Legnante, Valentina Vezzali, Sofia Raffaeli, le ginnaste della ritmica Fabriano, giocatori e dirigenti della Lube Volley, Megabox Vallefoglia e Victoria Libertas Pesaro, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Vanessa Ferrari, Fabio Galante, Francesco Montervino, Carolina Morace, Paolo Cannavaro, Massimiliano Ambrosini, Walter Zenga e Antonio Rossi. I campioni condivideranno esperienze, vittorie, sconfitte e tutti i passaggi che hanno segnato la loro carriera.

"Lo sport è un modo che hanno i ragazzi di impegnarsi in un’attività sana piuttosto che intraprendere strade tortuose" ha aggiunto Valle nella conferenza dell’Eurosuole Forum. Paola Cocozza, project manager dell’iniziativa: "Mi ha fatto grande piacere – ha detto – riscontrare piena collaborazione da parte delle realtà sportive locali quando abbiamo proposto loro l’evento". "In quella giornata – ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica – i riflettori di tutta Italia saranno puntati su Civitanova. I nostri servizi sociali seguono 300 giovani coinvolti in situazioni di devianza, dipendenza o disagio. Con lo sport queste situazioni sono annullate. Basti pensare che nessuno degli autori dei fenomeni di bullismo avuti ultimamente in città praticava sport".

"Nelle Marche – ha concluso Fabio Luna, presidente del Coni regionale – ci sono 163 società sportive ogni 100mila abitanti, un dato che supera la media nazionale che invece si attesta sulle 107. Questa è una delle ragioni che a mio avviso porta i marchigiani a vivere bene".

Francesco Rossetti