Parcaroli a caccia di fondi per la lirica

Trasferta a Roma per il sindaco Sandro Parcaroli e il sovrintendente dello Sferisterio, Flavio Cavalli, in audizione informale alla Camera per il reperimento di fondi da destinare alla stagione lirica maceratese. L’occasione era legata all’esame delle proposte di legge della deputata Giorgia Latini e della deputata Irene Manzi, recanti "Disposizioni in favore proprio dell’Associazione Arena Sferisterio". In particolare, per la proposta della Latini si tratta della modifica all’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, concernente la concessione di un contributo all’Associazione Sferisterio per l’organizzazione del Macerata Opera Festival (iniziativa dei deputati Giorgia Latini con Alberto Bagnai, Simona Loizzo, Giovanna Miele e Rossano Sasso). La proposta di legge del Pd, invece, è per la dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio e concessione di un contributo all’Associazione per l’organizzazione del Macerata Opera Festival (iniziativa dei deputati Irene Manzi, Augusto Curti, Debora Serracchiani, Fabio Porta). L’audizione, a cui ha partecipato anche l’assessore Katiuscia Cassetta, era guidata dal presidente della VII Commissione Federico Mollicone che ha sottolineato l’importanza e il ruolo dello Sferisterio, preannunciando un suo intervento concreto. Quindi hanno preso la parola anche Manzi e Latini ribadendo i punti fondamentali e i valori fondanti delle proposte. Rientrando a Macerata, il sindaco ha espresso profonda soddisfazione per l’audizione, con la speranza che le proposte presentante, profondamente legate al territorio e consapevoli dell’importanza del riconoscimento per lo Sferisterio, vengano accolte favorevolmente coronando un percorso iniziato da tempo insieme alla direzione dell’Associazione Sferisterio e all’assessore alla Cultura.