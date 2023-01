Parcaroli blinda l’assessore Cassetta "Rimpasto? Ci penseremo con calma"

di Chiara Gabrielli

"Le deleghe vanno cambiate". Lo ha chiesto Pierfrancesco Castiglioni, capogruppo di Fratelli d’Italia, al sindaco Sandro Parcaroli, puntando l’attenzione sull’assessore alla cultura, Katiuscia Cassetta, ‘accusata’ da Castiglioni di condividere poco con i consiglieri e la politica in generale. Ma il primo cittadino è categorico: la Cassetta non si tocca. "Ha la borsa piena di progetti, ha già tanto in cantiere per il 2023 – sottolinea Parcaroli –. Se Castiglioni dice che non lavora o è inadeguata, vada a vedere quanto sta facendo". Su un eventuale rimpasto, "vedremo, ci ragioneremo insieme, ma con calma". Castiglioni ha chiesto anche considerazione della forza politica di FdI, "che ha una sua importanza a livello nazionale e locale. Non abbiamo chiesto niente quando avevamo il 3 per cento e non chiediamo niente ora con il 30, però vogliamo rispetto". Su questo, "non mi pronuncio – dice Parcaroli – e comunque ricordo che le elezioni ci sono state due anni e mezzo fa". "Non faccio polemica – premette la diretta interessata, l’assessore Cassetta –, a parlare sono i fatti. A fine anno ho fornito i dati che mostrano il trend di crescita di presenze, di bonus e sponsorizzazioni, di tutte le attività culturali. Riceviamo complimenti a livello regionale da vari fronti, dal settore imprenditoriale al mondo dello spettacolo, a livello regionale dicono che abbiamo portato una svolta per Macerata, ce lo riconoscono tutti e ci guardano anche con invidia". Sul fatto che si confronti poco con gli altri, Cassetta sottolinea: "Lavoro in base ai programmi che ci siamo dati e mai da sola, ma sempre con gli uffici, la giunta e il sindaco. Sono andata a tutte le riunioni di maggioranza e fornisco informazioni quando mi vengono richieste. Certo, non è che per ogni atto chiamo tutti, condivido quando è importante farlo. E poi, se il sindaco ci ha chiamati come assessori vuol dire che ci ha dato fiducia, questo fatto va rispettato. Comunque – incalza –, i risultati si possono vedere dal report sul 2022, dovremmo lavorare e con metodo, questo per rispetto verso la città e chi ci ha scelto nel 2020". In merito alle dichiarazioni di Castiglioni per cui "ci sono assessori che si vantano di non avere mai fatto politica", Cassetta aggiunge: "Io non vengo da una formazione politica ma non ho mai detto che non faccio politica, non sputo sulla politica e ho un’altissima visione e rispetto della politica. Entriamo nel 2023 con tanti progetti e finalmente ora si comincerà a vedere l’impronta politica". "Comprendo quello che dice Castiglioni ma non lo condivido – commenta Alessandro Bini, capogruppo della civica Parcaroli –. Prima di giudicare o dare insegnamenti agli altri, guarderei semmai come sta andando dentro casa mia. L’assessore alla cultura non è in discussione. Detto questo, tutto è migliorabile e nessuno è perfetto. L’importante è lavorare bene e credo che su questo, nei report di consegna con tempistiche rigide, nell’operatività e nell’impegno non siamo secondi a nessuno. La maggioranza è composta da tante personalità diverse, ma dobbiamo collaborare e comunicare tra noi". "Tutti gli assessori si impegnano al massimo e i risultati si vedono – il pensiero di Sandro Montaguti, capogruppo di Forza Italia –. Sarebbe però giusto e importante, visto che siamo a metà mandato, fare una riunione tra capigruppo, assessori e coordinatori comunali di tutte le forze della maggioranza per valutare l’operato svolto, che secondo me è positivo, ma se c’è bisogno si può trovare il modo di migliorare. Prima di pensare di cambiare qualcosa, bisogna stabilire insieme se sono necessari accorgimenti o aggiustamenti".