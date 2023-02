Parcaroli e Cassetta a Perugia "Al lavoro per scambi culturali"

I Comuni di Perugia e Macerata dialogano per avviare una collaborazione in ambito culturale. Ieri a Palazzo dei Priori, nel capoluogo umbro, il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta sono stati accolti dal sindaco del Comune di Perugia Andrea Romizi, affiancato dall’assessore alla Cultura Leonardo Varasano e dall’assessore al Turismo Gabriele Giottoli. L’incontro ha posto le basi per approfondire gli ambiti in cui le due amministrazioni potranno promuovere iniziative comuni finalizzate alla valorizzazione culturale dei territori. "Un incontro proficuo e di ampie vedute – ha detto il sindaco Parcaroli –. Insieme al sindaco Andrea Romizi abbiamo gettato le basi per una collaborazione soprattutto dal punto di vista culturale, con l’obiettivo di promuovere, in modo reciproco, Macerata e Perugia. Ci auguriamo che la sinergia possa poi interessare e coinvolgere anche altri settori dell’attività amministrativa".