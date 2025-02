Parcaroli e Cassetta restano in silenzio

Per il momento il Comune resta in silenzio sul via libera della Regione all’insediamento della Link University , l’ateneo privato che in città vorrebbe avviare dei corsi di Odontoiatria, mentre a Fano e ad Ascoli vorrebbe aprire quelli in Medicina. Il sindaco Sandro Parcaroli ha fatto sapere che adesso non dirà nulla e sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Katiuscia Cassetta, che ha la delega all’Università. Ma è inevitabile che presto l’amministrazione dovrà far conoscere la sua opinione su questa vicenda che ha sollevato tante prese di posizione, le critiche dei rettori delle quattro università marchigiane delle forze politiche di opposizione. Saranno probabilmente quest’ultime a sollevare la questione il 24 febbraio quando ci sarà il consiglio comunale. Di certo ci saranno delle interrogazioni e di recente il gruppo di opposizione Macerata Bene Comune ha chiesto cosa ne pensasse il sindaco dell’apertura a Macerata del corso in Odontoiatria.