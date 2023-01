"Parcaroli è incapace di governare la città"

"Il 2021 per l’amministrazione Parcaroli è stato un anno di prova mentre il 2022 ne ha smascherato, purtroppo, la sua reale incapacità amministrativa. Questo non lo dico io ma la stessa maggioranza, tanto è vero che Fratelli d’Italia ha oramai posto ufficialmente la necessità di cambiare gli assessori". Parola di Narciso Ricotta, capogruppo del Pd, che qui fa riferimento all’intervista sul Carlino a Pierfrancesco Castiglioni, capogruppo di FdI. Ricotta non risparmia le critiche: "Per rimanere solo nella seconda metà dell’anno, sono tanti gli esempi di decisioni amministrative prima assunte e poi ritirate, basti pensare alla Cassetta che voleva far pagare il servizio prescolastico e poi è tornata indietro dopo la levata di scudi dei genitori. Alla Laviano, che ha aumentato la sosta anche davanti all’ospedale e messo a pagamento pure i parcheggi di zone residenziali per fare poi marcia indietro viste le proteste dei cittadini. A Marchiori, che convocava d’urgenza un Consiglio per dare in gestione il cimitero a privati e poi è stato costretto ad annullare tutto perché l’operazione non brillava di trasparenza. Finendo con Sacchi, che dice di non organizzare il fine anno in piazza perché non aveva ricevuto alcuna proposta dalle associazioni mentre, poi, ha dovuto allestirlo...